ليبيا – أبلغ وزير خارجية الوفاق محمد سيالة القائم بأعمال سفارة لببيا في تونس محمد المعلول المنتهية ولايته منذ أبريل 2018 ، بقرار انهاء مهامه فعليا والعودة إلى ليبيا .

وفي كتاب موجه من سيالة بتاريخ 14 أكتوبر الموافق الإثنين إلى المعلول وتلقت المرصد نسخة منه ، فقد إستند الأول على كتاب هيئة الرقابة الصادر في سبتمبر الماضي والذي نص على ضرورة إعادة من إنتهت فترة عملهم بالخارج للداخل وبلغ عددهم 117 موظف بينهم الطاهر السني في الجامعة العربية وعبدالرزاق مختار في أنقرة ووفاء بوقعيقيص في واشنطن وآخرين منهم مراقبين وملحقين .

وطالب سيالة المعلول في ذات الكتاب بتسليم مهامه إلى أقدم دبلوماسي في السفارة ومغادرة المنصب بحلول تاريخ 31 أكتوبر الجاري شاكراً إياه على فترة عمله ، فيما لم يُعرف إذا ما قد إتخذ ذات الإجراءات مع بقية من وردت أسمائهم في قرار الرقابة أم لا .

ومن جهتها رحبت الرقابة الإدارية في طرابلس بامتثال سيالة لقراراتها ، مؤكدة إتخاذه كافة الاجراءات بخصوص إخطار السفراء بانتهاء فترة عملهم بالخارج وإعلامها بها .

المرصد – متابعات