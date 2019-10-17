لافروف وظريف يؤكدان استعداد روسيا وإيران للإسهام في الحوار بين سوريا وتركيا

لافروف وظريف يؤكدان استعداد روسيا وإيران للإسهام في الحوار بين سوريا وتركيا

موسكو – أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، استعداد بلديهما للإسهام في الحوار بين السلطات السورية والحكومة التركية على خلفية عمليتها شمال شرق سوريا.

وأفادت الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف وظريف أجريا، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بمبادرة من الجانب الإيراني، بحثا خلاله “القضايا المتعلقة بتطورات الأوضاع شمال شرق سوريا”.

وذكرت الوزارة أن كلا الجانبين أعربا عن “رأي مشترك يؤكد ضرورة تحقيق استقرار صارم وطويل الأمد للأوضاع في منطقة شرق الفرات، على أساس احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها عبر ترتيب الحوار بين أنقرة ودمشق وكذلك بين السلطات السورية وممثلي أكراد سوريا”.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن لافروف وظريف “شددا على استعداد روسيا وإيران للإسهام في مثل هذه الاتصالات”.

وأضافت الوزارة أن الطرفين اتفقا على “مواصلة تبادل الآراء والتنسيق بين الدول الـ 3 الضامنة لعملية أستانا الخاصة بالتسوية السورية، بما في ذلك في سياق التمهيد لإطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف”.

المصدر: RT