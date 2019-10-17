لودريان من بغداد : التحالف الدولي عازم على عدم ظهور “داعش” مجددا

لودريان من بغداد : التحالف الدولي عازم على عدم ظهور “داعش” مجددا

العراق – اعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي في بغداد إنه يحمل رسالة تضامن من الرئيس الفرنسي مع العراق الذي “يعد شريكا مهما لباريس”.

وأضاف لودريان أن فرنسا ستدعو لاجتماع عاجل للتحالف الدولي لبحث التدخل التركي في شمال شرقي سوريا، مشددا على أن “التحالف الدولي عازم على منع ظهور داعش مرة أخرى”.

وكرر لودريان دعم فرنسا للسلطات العراقية، مشيرا إلى ضرورة أن يجتمع التحالف الدولي لمناقشة خطر التوغل التركي ومنع عودة “داعش”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إنه تناول مع نظيره العراقي، المسألة الإيرانية والتوتر في الخليج، آملا في إيجاد السبل لتخفيف حدة التوتر.

وأكد أن تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران يأتي بعودة إيران إلى الاتفاق النووي وضرورة تراجع واشنطن عن العقوبات.

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، أن الجانبين ناقشا بشكل مكثف الوضع في سوريا والجهود الفرنسية المنصبة لحل مشكلة الإرهابيين من “داعش” المعتقلين في سوريا، داعيا إلى العمل على إنهاء وجود المقاتلين العرب والأجانب في سوريا، ولافتا إلى أن العراق يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تسلل هؤلاء المقاتلين.

وقال الحكيم، إنه تم البحث مع الجانب الفرنسي في إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة التي كان التنظيم الإرهابي مسيطرا عليها.

ولفت الحكيم إلى أنه تم البحث في التوغل التركي في سوريا، وأكد الطرفان على وحدة الأراضي السورية.

المصدر: RT