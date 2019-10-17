الولايات المتحدة – طرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نائب وزير الخارجية، جون ساليفان، على تصويت مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينه سفيرا جديدا لدى روسيا.

وقام ترامب بترشيح ساليفان لمنصب السفير الأمريكي لدى روسيا يوم 11 أكتوبر الجاري.

وجون ساليفان (59 عاما) من مواليد مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس. وهو خبير قانوني وعضو في الحزب الجمهوري. وكان ساليفان مستشارا لأربع حملات انتخابية للمرشحين للرئاسة الأمريكية، ابتداء من حملة جورج بوش الأب في عام 1992.

وقدم ساليفان الاستشارة إلى مدراء شركات ومسؤولين كبار في هيئات السلطة الأمريكية الخاصة بالرقابة على الصادرات والعقوبات والاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وروسيا ودول أخرى. وكانت من بين زبائنه شركات كبرى للنفط والغاز، بالإضافة إلى شركات قانونية ومالية وصناعية.

وعمل ساليفان في وزارة التجارة الأمريكية خلال الفترة من 2005 إلى 2009. وبدأ بالعمل في إدارة الرئيس ترامب منذ شهر مايو من العام 2017، حين تم تعيينه نائبا لوزير الخارجية.

وكان ساليفان يؤدي مهام وزير الخارجية بعد إقالة ريكس تيلرسون من هذا المنصب في مارس 2018 وحتى تعيين مايك بومبيو في أبريل من العام نفسه.

المصدر: RT + وكالات