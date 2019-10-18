كندا – يعاني جزء كبير من البشرية، وخاصة في مجتمعاتنا العربية، من صعوبة في الاستيقاظ باكراً بشكل يومي، على الرغم من التزام البعض بالنوم في وقت باكر نوعاً ما، حيث تشير الدراسات إلى أنّ النوم لساعات كافية قد لا يساعد كثيراً في هذا الأمر، وخاصة إذا كان الشخص يقوم بإحدى الأخطاء الشائعة التالية:

النوم لمدة طويلة في الإجازات

يستغل بعض الموظفين حول العالم أيام العطلة بالنوم لساعات أطول من المعتاد، الأمر الذي يفسد الإيقاع البيولوجي داخل جسم الإنسان، حيث ينصح العلماء بضبط تفاوت عدد ساعات النوم من يوم لآخر بحيث لا يتجاوز الساعة الواحدة فقط.

تأخير وقت المنبّه

يقوم البعض بضبط المنبه قبل الموعد المحدد، من أجل الحصول على فرصة لغفوة مدتها 5 أو 10 دقائق أو حتى ربع ساعة، حيث يعود المنبه للرنين مرة أخرى بعد هذه المدة، إلّا أنّ الدراسات تؤكد أنّ هذه العملية ستزيد من صعوبة الاستيقاظ، مؤكدة على ضرورة ضبط المنبه في الوقت المحدد.

وكالات