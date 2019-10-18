إسبانيا – أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة القمة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى لدواع أمنية، والتي كانت مقررة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيانه، أنه عقد اجتماعا غير عادي مع لجنة المسابقات لتحديد موعد الكلاسيكو، وتم التوصل لما يلي:

1– منع تغيير ترتيب المباريات بين الفرق في أجندة الدوري الإسباني (رفض نقل اللقاء إلى ملعب ريال مدريد وفقا لاقتراح رابطة الليغا).

2- تسمح لجنة المسابقات للأندية بالتوصل إلى اتفاق بشأن موعد إقامة الكلاسيكو، على أن يحدد ريال مدريد وبرشلونة ما توصلا إليه في موعد أقصاه صباح الاثنين المقبل.

3- في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الناديين، ستكون لجنة المسابقات هي الجهة المسؤولة عن تحديد موعد إقامة المباراة.

ورفضت السلطات الإسبانية إقامة المباراة التي تدخل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب “كامب نو” في برشلونة، بسبب دعوات للتظاهر في نفس اليوم بشوارع المدينة، للتنديد بالأحكام التي أصدرها القضاء الإسباني ضد زعماء إقليم كتالونيا.

المصدر: وكالات