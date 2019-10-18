الجزائر – بلغ العجز التجاري الجزائري، 4.68 مليار دولار في الأشهر الثماني الأولى للسنة الجارية، مقابل 3.05 مليار دولار نهاية أغسطس/ آب 2018.

جاء لك وفق بيانات رسمية لإدارة الجمارك نشرتها الجمعة وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

وأشارت الجمارك، إلى أن صادرات البلاد بلغت 24.30 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، نزولا من 27.53 مليار دولار في نفس فترة المقاربة (-11.76 بالمائة).

وبخصوص الواردات فبلغت 28.97 مليار دولار، مقابل 30.58 مليار دولار خلال نفس الفترة المناظرة من السنة الماضية، بتراجع قدر بـ 5.26 بالمئة.

ووفقا لنفس البيانات، فإن الصادرات في الفترة بين يناير وأغسطس 2019، غطت فاتورة الواردات بنسبة 83.85 بالمئة، مقابل 90 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومثلت عائدات الجزائر من المحروقات (نقط وغاز) حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة قدرت بـ 92.82 بالمئة، وبلغت 22.55 مليار دولار، مقابل 25.60 مليار دولار نهاية أغسطس/ آب 2018 (-11.91 بالمئة).

أما صادرات الجزائر خارج المحروقات فلم تتجاوز 1.74 مليار دولار، بتراجع نسبته 9.8 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي حين بلغت 1.93 مليار دولار.

وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، احتفظت الصين على مكانتها كأول ممون بـ 5.45 مليار دولار، وفق نفس البيانات.

في حين حلت فرنسا كأول زبون للجزائر، بـ 3.41 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ 3.25 مليار دولار، وإسبانيا بـ2.76 مليار دولار، والولايات المتحدة بـ 1.89 مليار دولار، وتركيا في الصف الخامس بـ1.56 مليار دولار.

الأناضول