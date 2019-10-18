الولايات المتحدة – استقرت أسعار الذهب فوق 1490 دولارا يوم الجمعة في الوقت الذي أوقدت فيه بيانات مخيبة للتوقعات من الصين المخاوف من أن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بدأ يؤثر على اقتصادات عالمية، في الوقت الذي ينتظر فيه اتفاق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دعم البرلمان.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1492.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0522 بتوقيت جرينتش. وربحت الأسعار نحو 0.2 بالمئة هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1496.10 دولار للأوقية.

ودعم الاتحاد الأوروبي اتفاقا جديدا لانفصال بريطانيا عن التكتل يوم الخميس، مما دفع الأسهم الآسيوية للارتفاع في التعاملات المبكرة. لكن المكاسب انحسرت بعد بيانات للنمو الاقتصادي من الصين جاءت مخيبة للتوقعات.

وبينما رحبت الأسواق سريعا بالتقدم المُحرز في المحادثات، تثور شكوك بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتمكن من الفوز بدعم البرلمان البريطاني للاتفاق إذا كان يرغب في إخراج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر تشرين الأول.

ومؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع مما يقدم الدعم للمعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1760.67 دولار، بعد يوم من ارتفاعه للمستوى القياسي البالغ 1783.21 دولار للأوقية. وزاد المعدن المُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات 3.6 بالمئة هذا الأسبوع، ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء منذ الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر أيلول.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 885 دولارا للأوقية بينما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.54 دولار.

رويترز