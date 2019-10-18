ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن الاجتماع المرتقب في القاهرة يهدف إلى توحيد جهود مجلس النواب كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أمس الخميس ،قال إن مجلس النواب يدرس بشكل مستمر خارطة الطريق ما بعد دخول قوات الجيش إلى العاصمة طرابلس من أجل بناء حكومة وحدة وطنية.

وأوضح أن مجلس النواب يعمل على إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى مرحلة دائمة بانتخابات ودستور.

عضو مدجلس النواب أعتبر علاقة ليبيا بمصر علاقة تاريخية واجتماعية قبل أن تكون سياسية وتعمل على قضية أساسية هي تحقيق الأمن في ليبيا باعتبار أن أمن مصر من أمن ليبيا.