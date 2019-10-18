ليبيا – أكد المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي حسن الهوني حضور فائز السراج على رأس وفد إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في قمة “روسيا – أفريقيا“

الهوني قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كان السراج سيشارك في القمة:”نعم سيشارك شخصيا على رأس الوفد الليبي”.

يُشار إلى أنه ستعقد القمة الروسية – الأفريقية في سوتشي برئاسة مشتركة من قبل رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد الأفريقي عبد الفتاح السيسي يومي 23 و24 من شهر أكتوبر الجاري وتم توجيه دعوات إلى قادة جميع دول القارة الـ 54 كما أكد أكثر من 40 منهم مشاركتهم.