مصر – عادت الفنانة المصري منى إش إش إلى إثار ة الجدل بسبب نشرها صورة قديمة جمعتها وطليقها الممثل ماجد المصري.

وظهرا فيها وهما يغنيان معاً على المسرح في إحدى الحفلات. وتعليقاً كتبت: “ماجد المصري ومنى إش إش أشهر دويتو غنائي شبابي في التسعينات ماجد ومنى. على يمين ماجد الفنانة رانيا فريد شوقي ورانيا محمود ياسين”.

وأحدث هذا ضجة كبيرة جداً في أوساط المتابعين الذين تساءلوا عن سبب نشرها هذه الصورة معتبرين أنها تحرجه بذلك أمام زوجته.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك حيث نشرت في وقت سابق على الحساب نفسه صورة التقطت لهما خلال حفل زفافهما.

وأرفقت الصورة بالتعليق: “قريباً إن شاء الله قصة حب وكفاح للدويتو الشهير (منى وماجد) منى إش إش وماجد المصري”.

وتعرضت على إثر هذا للكثير من الانتقادات، وهو ما دفعها إلى الرد: “هو المفروض إن المطلقين يقطعوا بعض؟ ولا يحترموا بعض؟ خاصة لما يكون في ولاد”.

وسائل اعلام مصرية