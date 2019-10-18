ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الجلسات التي ستنطلق اليوم الجمعة ستكون برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري،مشيراً إلى أن الاجتماعات ستبحث التوصل إلى رؤية موحدة لمجلس النواب للبت في أي حل تطرحه الأطراف الدولية.

بليحق أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أن اجتماعات القاهرة لن تتطرق إلى الجانب العسكري خلال الاجتماعات،لافتاً لحرص مصر على وحدة مجلس النواب والخروج بموقف موحد يعزز دور المجلس في التعاطي مع أي مقترح دولي يقدم لحل الأزمة سياسيا.

وشدد المتحدث باسم مجلس النواب على أن أي حل يأتي من المجلس اعتباره الجهة التشريعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي.

ونفى بليحق تطرق الاجتماعات إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا أو التطرق للأوضاع العسكرية ، لافتاً إلى أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤى بين أعضاء البرلمان.

وفي سياق متصل، صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أن أعضاء مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري يعقدون اجتماعهم للجولة الثانية في العاصمة المصرية القاهرة من أجل تقريب وجهات النظر لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وقال إن أعضاء مجلس النواب سيعقدون اجتماعا برئاسة النويري غدا الجمعة والسبت في العاصمة المصرية القاهرة برعاية اللجنة الوطنية العليا المصرية المكلفة بالملف الليبي ، مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيكون من أجل تقريب وجهات النظر بين الأعضاء وكذلك توحيد موقف مجلس النواب لأجل الوصول إلى حل جذري للأزمة الليبية. كما أوضح أنه من المتوقع أن يصل عدد أعضاء مجلس النواب الليبي لحضور الاجتماع إلى 90 نائباً برلمانياً لمناقشة عدة ملفات والاتفاق عليها. المتحدث باسم مجلس النواب إختتم حديثه بالقول :” إن اجتماع أعضاء مجلس النواب هذا جاء بصفته الجسم الوحيد المنتخب من الشعب الليبي لإزالة أي خلافات بين أعضائه والإعلان عن موقف موحد في جميع القضايا”.