طوكيو – أظهرت بيانات حكومية الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك ( التضخم) في اليابان ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنيوي في ستمبر/ أيلول 2019، أبطأ وتيرة نمو خلال 29 شهرا بسبب انخفاض أسعار النفط الخام.

وكان مؤشر أسعار المستهلك باليابان قد سجل نموا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية في بيان اليوم إن نمو مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي كان الأضعف منذ أبريل/ نيسان 2017.

وظلت هذه القراءة بعيدة عن مستهدف التضخم البالغ 2 بالمئة الذي حدده البنك المركزي الياباني.

وخلال الشهر الماضي، انخفضت أسعار البنزين بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي من الانخفاض ، في حين هبطت أسعار الكيروسين 2.6 بالمئة وأسعار الغاز بنسبة 0.3 بالمئة.

وأضافت الوزارة أن انخفاض أسعار النفط الخام ، وهو العامل الرئيسي الذي يدفع أسعار المستهلك إلى الانخفاض، يعكس تباطؤ الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويؤكد البنك المركزي الياباني أنه سيتخذ يتخذ تدابير تخفيف إضافية دون تردد إذا فقد الزخم نحو تحقيق هدف التضخم عند 2 بالمئة.

ومن المقرر أن يعقد المركزي الياباني اجتماع لجنة سياسته النقدية في نهاية الشهر الجاري.

وحقق اقتصاد اليابان معدل نمو 1.8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.2 بالمئة في الربع السابق عليه.

ومؤخرا، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض نمو اقتصاد اليابان إلى 0.9 بالمئة في 2019 مقابل واحد بالمئة في توقعات سابقة.

وسجل الاقتصاد الياباني معدل نمو 1.9 بالمئة في 2017 و 0.8 بالمئة في 2018.

الأناضول