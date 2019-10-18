الصين – أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6%، ليسجل بذلك نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنسبة 6.2%.

وقالت مصلحة الإحصاء الصينية، في بيان نشر اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للصين وصل خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2019 إلى نحو 69.78 تريليون يوان.

وللمقارنة فقد كان الاقتصاد الصيني، الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حقق نموا في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 6.7%، ما يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين قد تباطأ.

وأشار البيان إلى أن معدل النمو المتحقق في الشهور التسعة الأولى من 2019، يأتي ضمن هدف النمو السنوي الحكومي الذي يتراوح بين 6% و6.5% في العام الجاري.

وذكرت المصلحة أن “الاقتصاد الصيني ظل مستقرا بشكل عام، رغم ما تواجهه الصين من ضغوط وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة عدم اليقين الخارجي”.

وتخوض بكين حربا تجارية مع واشنطن منذ أكثر من عام ونصف العام، وفي إطارها تبادل الجانبان فرض رسوم جمركية، وسط توقعات أن تؤدي هذه الحرب إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في 2019.

المصدر: “نوفوستي”