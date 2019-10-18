وتم التوقيع بين الوفد الحكومي السوداني، والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، في جوبا عاصمة جنوب السودان التي ترعى مفاوضات السلام السودانية.

وقال رئيس الوفد الحكومي محمد حسن التعايشي إن الطرفين اتفقا على مسارات التفاوض الثلاثة المتمثلة في المسار السياسي والإنساني والأمني مع ضرورة الاتفاق على إعلان خريطة طريق تحكم العملية التفاوضية، مؤكدا التزام الحكومة السودانية بحل القضية بطريقة سلمية من جزورها.

وعلى الجانب الآخر، قال الجاك محمود الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية إن الحركة مستعدة للدخول في التفاوض، مؤكدا “اتفقنا علي مسارات التفاوض الـ3 والتي تبدأ بالملف السياسي ومن بعدها الانساني واخيرا الملف الإنساني، مشددا على ضرورة إعلان مبادي لخريطة طريق للعملية التفاوضية.

وكانت الحكومة السودانية قد وقعت مع الحركات المسلحة في جوبا، سبتمبر الماضي، على اتفاق لإعلان المبادئ مع الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وخارجها، نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام في سودان ما بعد البشير.