إسبانيا – خاض ريال مدريد صباح اليوم الجمعة، مرانه الأخير، ضمن الاستعدادات لخوض مواجهة ريال مايوركا غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الثلاثي لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش وجاريث بيل لم يشاركوا في المران اليوم، وبالتالي يتأكد غيابهم عن المشاركة في المباراة، حيث لم يتعافوا من الإصابات التي لحقت بهم خلال فترة التوقف الدولي.

وفي سياق منفصل، عاد للمشاركة في المران فاران، وكورتوا، وتوني كروس، حيث يواصل الألماني السير بخطى إيجابية نحو التعافي، لكن لم يتم حسم موقفهم من التواجد في قائمة المباراة.

وشارك في المران فيكتور شوست مدافع فريق الكاستيا، بطلب من المدير الفني زين الدين زيدان.

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة، بينما ريال مايوركا يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

المصدر: كووورة