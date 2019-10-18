روسيا – وصفت صحيفة “National Interest” الغواصة النووية الروسية الجديدة “يوري دولغوروكي” بأنها “سلاح يوم القيامة الحقيقي”.

وقالت الصحيفة إن التجربة الناجحة لإطلاق هذه الغواصة زخة صواريخ باليستية من نوع “بولافا” من البحر الأبيض لإصابة أهداف على بعد 3.5 ألف كيلومتر في كامتشاتكا وكورا، في مايو الماضي، يعد مثالا واضحا على مدى قدرة هذا السلاح.

وأوضحت “National Interest” أنه بمقارنة الغواصة النووية الروسية مع نظيراتها التي يستخدمها الجيش الأمريكي والجيش الفرنسي والجيش الصيني والجيش الهندي فإن الغواصة الروسية قادرة على أداء مهامها وتدمير مدن بأكملها حتى في حال تم تدمير القدرات النووية الروسية الأخرى في ضربة استباقية.

وكانت الصحيفة قد لفتت في وقت سابق إلى أن صواريخ الغواصات النووية الروسية باتت تمثل تحديا جديا، وهي قادرة على جعل الولايات المتحدة أرضا “غير مأهولة” منذ الضربة الأولى.

وتعتزم روسيا بناء 8 غواصات من فئة “العاصفة”، وقد دخلت 3 منها الخدمة وانضمت لأسطول القوات البحرية الروسية، وهي “يوري دولغوروكي”، و”ألكسندر نيفسكي”، “وفلاديمير مونوماخ”، فيما يتم اختبار الغواصة الرابعة “كنياز فلاديمير”.

المصدر: وكالات