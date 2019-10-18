سوريا – أكدت مراسلة RT أن المواطنين الذين نزحوا من مدينة عين العرب جراء عملية “نبع السلام” قد عادوا إليها بعد انتشار عناصر من القوات السورية و”قسد” فيها.

وتركّز انتشار الجنود السوريين على المعبر الحدودي في مدينة عين العرب، إلى جانب عدد من النقاط على طول الشريط الحدودي، فيما عاد أهالي عين العرب إلى مدينتهم بعد حركة نزوح قوية باتجاه الجنوب.

ويتوقع نشر المزيد من جنود الجيش السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” في الأيام المقبلة، في إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، وبدء العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية.

المصدر: RT