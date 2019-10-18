إسبانيا – كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الجمعة، سبب رفض ريال مدريد خوض مباراة الكلاسيكو على أرضه، التي كانت مقررة على ملعب غريمه برشلونة في الـ26 من الشهر الجاري قبل تأجيلها.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن سبب رفض إدارة ريال مدريد تغيير ملعب المباراة، يعود بالأساس إلى مشكلة اقتصادية، وهي أن أمام النادي الملكي ما يقرب من أسبوع فقط لتسويق تذاكر المواجهة.

ورغم أن أغلب الحضور من جماهير ريال مدريد سيأتي من خلال التذاكر الموسمية، لكن مسؤولي الفريق يرون أن الأمر سيختلف اقتصاديا إذا تم منحهم مدة تصل إلى شهر ونصف للعمل على تسويق التذاكر.

ورفضت السلطات الإسبانية إقامة المباراة التي تدخل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب “كامب نو” في برشلونة، بسبب دعوات للتظاهر في نفس اليوم بشوارع المدينة، للتنديد بالأحكام الصادرة ضد زعماء إقليم كتالونيا.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد أصدرت حكمها بحبس 9 من زعماء إقليم كتالونيا لفترات تتراوح ما بين 9 و13 عاما، بتهمة التحريض على التمرد بسبب دورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال عام 2017.

المصدر: وكالات