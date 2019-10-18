انجلترا – أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أنه ما زال ينتظر التقرير الطبي النهائي، لتحديد موقف اللاعبين المصابين، محمد صلاح وجويل ماتيب، من المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد.

وقال كلوب عشية المباراة المرتقبة لحساب الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: “إنهما (صلاح وماتيب) يبليان بلاء حسنا، سنرى ما مدى جودة ذلك.. تتبقى لنا حصتان تدربيتان (قبل مواجهة مانشستر). يتعين علينا اتخاذ قرارات وهكذا تسير الأمور، لم يتم إصلاح أي شيء حتى الآن”.

وعلى صعيد منفصل، أعطى كلوب تطمينات بشأن حالة حارسه البرازيلي أليسون، الذي غاب عن الملاعب بداعي الإصابة منذ أغسطس الماضي، حيث قال: “يبدو أليسون بحالة جيدة تماما، سيتعين علينا أن نرى كيف سنتعامل مع هذا الموقف. كل شيء على ما يرام حتى الآن، ولكن لا تزال هناك حصتان تدريبيتان”.

وتعرض صلاح (27 عاما) لإصابة قوية على مستوى الكاحل بعد تدخل عنيف من حمزة تشوردي، لاعب ليستر سيتي، خلال مباراة أقيمت في الخامس من الشهر الجاري ضمن الجولة الثامنة من الدوري، واضطر على إثرها النجم المصري لمغادرة الملعب قبل دقائق من نهاية المباراة، بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف واحد.

وينفرد ليفربول، الباحث عن لقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 1990، بصدارة “البريمير ليغ” برصيد 24 نقطة، بينما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بتسع نقاط.

المصدر:english.ahram.org