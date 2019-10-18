بيروت – دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي في لبنان، وليد جنبلاط، الجمعة، إلى التظاهر “السلمي”، في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي.

وتوجّه جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” إلى أعضاء حزبه ومناصريه بالدعوة إلى التظاهر “الهادئ السلمي ضد هذا العهد الذي خرّب كل شيء، واستأثر بكل شيء”.

وأضاف: “نتحرك في مناطقنا لعدم خلق حساسيات”.

وقال جنبلاط “يحاول العهد من خلال رجله القوي (في إشارة لصهر الرئيس، وزير الخارجية جبران باسيل) أن يرمي المسؤولية على الغير، وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة وحرّض عليها مستخدما كل الوسائل”.

ويشار بـ”العهد” في لبنان إلى فترة حكم رئيس الجمهورية، وقد انتخب الرئيس الحالي ميشال عون عام 2016، ويستمر في الحكم 6 سنوات.

ورغم أن الحكومة اللبنانية هي حكومة وحدة تضم معظم الأطراف السياسية في البلاد، بينها أحزاب، التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية، إلا أن الغلبة العددية فيها لتحالف حزب الله والتيار الوطني الحر والشخصيات المقربة من النظام السوري.

والخميس، قال جنبلاط إنه اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري واقترح عليه ان يستقيلا “سوياً” من الحكومة.

ولليوم الثاني على التوالي، تتواصل المظاهرات، الجمعة، في كافة المناطق اللبنانية؛ رفضًا للزيادات الضريبية واحتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في المدن والمناطق الرئيسية في لبنان من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، بعد أن شهد ليل الخميس وفجر الجمعة مواجهات مع القوى الأمنية في بيروت.

الأناضول