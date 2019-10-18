لبنان – افاد مراسل RT في لبنان، اليوم الجمعة، إن محتجين أشعلوا الإطارات المطاطية أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة بيروت.

وتواصلت الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي في لبنان، ضد الأوضاع المعيشية المتردية واحتمال زيادة الضرائب في الموازنة المقبلة.

وعمد المتظاهرون إلى قطع العديد من الطرقات شمالا وجنوبا، كما احتشدوا بشكل كبير في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، مطالبين بإسقاط الحكومة.

وأقدم المحتجون على قطع الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث شهدت المنطقة أزمة سير خانقة.

إلى ذلك، أفاد مراسلنا بأن المدخل المؤدي إلى القصر الجمهوري في بعبدا شهد تظاهرة سلمية. كما احتشد العديد من المواطنين أمام مقر الحكومة وسط بيروت، وأشار إلى أن مظاهرة حاشدة توجهت إلى مبنى مصرف لبنان في العاصمة.

وعلى وقع غضب الشارع، وبعد أن ألغت رئاسة الحكومة جلسة كانت مقررة، اليوم الخميس، في قصر الرئاسة في بعبدا، من المقرر أن يلقي رئيس الحكومة سعد الحريري كلمة.

المصدر: RT + وكالات