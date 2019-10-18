إسبانيا – قرر الاتحاد الإسباني بشكل رسمي، تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة العاشرة من الليجا.

ووفقًا لبيان الاتحاد الإسباني، فإنه تم تأجيل المباراة التي كان محددًا لها يوم 26 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وأشار البيان إلى أنه عقد اجتماع غير عادي بلجنة المسابقات لتحديد موعد الكلاسيكو، وتم التوصل للتالي:

1 – منع تغيير ترتيب المباريات بين الفرق في أجندة الدوري الإسباني (رفض نقل اللقاء إلى سانتياجو برنابيو وفقًا لاقتراح رابطة الليجا).

2- تسمح لجنة المسابقات للأندية بالتوصل إلى اتفاق بشأن موعد إقامة الكلاسيكو، على أن يحدد ريال مدريد وبرشلونة ما توصلا إليه في موعد أقصاه صباح الإثنين المقبل.

3- في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الناديين، ستكون لجنة المسابقات هي الجهة المسؤولة عن تحديد موعد إقامة المباراة.

وكان الأمن الإسباني قد رفض إقامة المباراة يوم 26 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بسبب خروج مظاهرة حاشدة في نفس اليوم بشوارع برشلونة.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.

المصدر: كووورة