موسكو : ارتفاع احتياطي الذهب إلى 72.1 مليون أوقية في سبتمبر

موسكو : ارتفاع احتياطي الذهب إلى 72.1 مليون أوقية في سبتمبر

موسكو – أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، ارتفاع احتياطيات الذهب لديه 0.56 أو ما يعادل 12.44 طن إلى 72.1 مليون أوقية في سبتمبر/ أيلول 2019.

وقال المركزي الروسي في بيان إنه اشترى 130.63 طنا من الذهب ضمن الاحتياطيات الدولية خلال الشهور التسعة الأولى من 2019.

وأشار إلى انخفاض قيمة الذهب في الاحتياطيات خلال الشهر الماضي، بنسبة 1.49 بالمئة إلى 107.856 مليار دولار ، مقابل 109.477 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

كما انخفضت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية لروسيا إلى 20.31 بالمئة في الشهر الماضي، مقابل 20.69 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا 530.923 مليار دولار في الشهر الماضي، مقابل 529.083 مليار دولار في الشهر السابق عليه، وفقا بيانات المركزي الروسي.

وارتفع احتياطي الذهب لدى المركزي الروسي بنسبة 14.89 بالمئة بما يعادل ( 273.715 طنا) إلى 67 مليون أوقية في نهاية 2018.

وفي نهاية 2017، ارتفع احتياطي الذهب لدى المركزي الروسي 13.87 بالمئة أو ما يعادل 223.95 طن ، إلى 59.1 مليون أوقية .

وتسعى روسيا منذ 2014 بعد فرض العقوبات الغربية عليها، بسبب الضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، إلى تعزيز حيازتها من الذهب وتنويع الاحتياطات الدولية على حساب الدولار.

وعادة ما يحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اعتماد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على الدولار.

الأناضول