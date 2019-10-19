الولايات المتحدة – حرمت منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، المقاتل غريغ هاردي من انتصار حققه على منافسه بن سوسولي، بسبب استخدامه جهاز الاستنشاق خلال فترة الاستراحة بين جولتين.

وتفوق غريغ هاردي على منافسه بالنقاط، إلا أن نتيجة النزال ألغيت لاستخدام الفائز جهاز الاستنشاق في فترة الاستراحة ما بين الجولتين الثانية والثالثة. واحتج المقاتل على القرار بداعي أنه وفريقه لا يفهمون جميع تعقيدات القواعد، مع العلم أنه حصل على الموافقة قبل بدء النزال من قبل المنظمين لاستخدام الجهاز.

ونقل موقع “Mmafighting” عن نائب رئيس المنظمة، مارك راتنر، قوله إن غريغ انتهك القواعد، مشيرا إلى أن ما قام به “غير قانوني على الإطلاق. هذا مخالف للقواعد”.

وبدأ غريغ هاردي مسيرته في رياضة الفنون القتالية المختلطة، منذ عام 2016، قادما من رياضة كرة القدم الأمريكية، وكان يلعب مع فريق “Carolina Panthers”، منذ عام 2010، في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وحقق ستة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

المصدر: وكالات