ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسجد بأفغانستان إلى 72 قتيلًا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسجد بأفغانستان إلى 72 قتيلًا

أفغانستان – ارتفعت حصيلة قتلى التفجيرين اللذين استهدفا مسجدا بولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، إلى 72، بحسب إعلام محلي.

والجمعة، أعلن عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم الولاية، أن حصيلة القتلى بلغت 62، فضلا عن إصابة 60 آخرين، بحسب أفادت قناة “طلوع نيوز” المحلية.

ونقلت القناة عن سكان مقاطعة “هسكة مينا”، السبت، أن الحصيلة ارتفعت إلى 72 قتيلا.

وقال مراسل القناة الذي زار منطقة الحادث، إن سكان المحلة ما زالوا منشغلين في انتشال جثث من تحت أنقاض المسجد.

بدوره، قال وفيق الله، أحد سكان المنطقة القائمين على انتشال الجثث، للقناة: “خسرنا 72 شخصا في الهجوم، وأصيب نحو 30 آخرين، فيما لا يزال هناك 4 في عداد المفقودين”.

وأدان صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس أشرف غني، الهجوم، وحمل طالبان مسؤولية استهداف المدنيين.

فيما نفت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم الذي لاقى إدانات عالمية وعربية، بحسب المصدر نفسه.

الأناضول