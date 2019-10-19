الحريري : أمنح نفسي وشركاء الوطن مهلة 72 ساعة من أجل إيجاد حل للأزمة

الحريري : أمنح نفسي وشركاء الوطن مهلة 72 ساعة من أجل إيجاد حل للأزمة

لبنان – صرح رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إنه يعطي نفسه “مهلة قصيرة جدا مدتها 72 ساعة، ليقدم الشركاء في الحكومة حلا يقنعنا ويقنع الشارع والشركاء الدوليين”، وإلا سيكون له “كلام آخر”.

وجاءت تصريحات الحريري في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، اليوم على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مدن البلاد.

وندد رئيس الوزراء ببعض الأطراف التي تريد أن تجعل منه “كبش محرقة”، لافتا إلى أنه فضل “قلب الطاولة على نفسي حتى لا تنقلب على البلد”.

وأكد الحريري أنه “مع كل تحرك سلمي في البلاد”، مضيفا أن الحل الوحيد يكمن في إصلاح القوانين التي تجاوزها الزمن بدل فرض الضرائب على المواطنين.

واعترف بأن بلاد تواجه عجزا كبيرا بسبب الديون، مرجعا سبب الغضب الشعبي إلى “مستوى السلوك السياسي والمماطلة في الحلول”.

وشدد على أنه سعى لمدة 4 سنوات لإيجاد سبل تطوير لبنان، مؤكدا أنه “ذهب للتسوية السياسية لاجتناب صراع أهلي جديد”.

المصدر: RT