العراق – أعلن نائب السفير الإيراني في العراق، موسى طباطبائي، اليوم السبت، عن وفاة 100 زائر إيراني تقريبا، خلال الزيارة الأربعينية التي شهدتها محافظة كربلاء العراقية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال طباطبائي في تصريح لـRT، إن “35 زائرا لقوا حتفهم بسبب حوادث التدافع التي حصلت، بينما البقية توفوا بسبب المرض”.

وأضاف أن عددا كبير من الزائرين هم من كبار السن ويُعانون من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن وفاة هذا العدد من أصل 4 ملايين زائر تعد أمرا طبيعيا.

وقدم طباطبائي شُكره “للعراق على حسن الضيافة والاستقبال والاهتمام بالزائرين الإيرانيين”.

المصدر: RT