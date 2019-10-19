العراق – أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أن اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات الأخيرة في البلاد أوشكت على إنهاء أعمالها.

وذكر بيان للمكتب أمس الجمعة أن “عبد المهدي حظر الجمعة اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات، واطلع على آخر النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها”.

وأضاف: “جرت مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي إلى سيادته في وقت قريب والإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة”.

المصدر: RT