إيطاليا – رد فريق بولونيا بهدف التعادل على مضيفه يوفنتوس(1-1) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، التسجيل “لليوفي”، في الدقيقة 19، بتسديدة زاحفة قوية لا تصد ولا ترد، في الزاوية القريبة الميتة.

ورد المدافع البرازيلي، دانيلو لارانجييرا، بهدف التعادل للضيوف، بعد سبع دقائق فقط، بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة على يسار الحارس المخضرم جانلويجي بوفون.

وأحرز رونالدو هدفه الرابع في الموسم الحالي “للكالتشيو”، والـ 33 بقميص يوفنتوس منذ انضمامه إلى صفوفه صيف 2018، والهدف رقم 701 في مسيرته الاحترافية، حتى الآن.

المصدر: RT