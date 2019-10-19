وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 59.42 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا لتسجل عند التسوية 53.78 دولار للبرميل.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 1.8 في المئة والخام الأميركي 1.7 في المئة.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث وهو أضعف معدل في أكثر من 27 عاما وأقل من التوقعات بسبب تباطؤ إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

لكن الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير في الصين في سبتمبر ارتفعت 9.4 بالمئة على أساس سنوي في علامة على أن الطلب على المنتجات البترولية في أكبر مستورد للنفط في العالم يبقى قويا على الرغم من عوامل اقتصادية معاكسة.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أن اتفاقا تجاريا بين الولايات المتحدة والصين سيجري توقيعه بحلول منتصف نوفمبر.