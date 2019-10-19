اليمن – أعلنت مكونات سياسية يمنية، بمدينة “الغيضة” عاصمة محافظة المهرة، تأسيس “مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي”، للمطالبة بوقف الحرب في البلاد ورفض تواجد التحالف العربي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته شخصيات ومكونات قبلية واجتماعية، السبت، في الغيضة، تلت خلاله بيان “إعلان المهرة التاريخي”، والذي تضمن خمسة أهداف ومبادئ تقول إنها ستعمل من خلالها.

ووفق البيان يطالب المجلس بـ “وقف الحرب، ورفع الحصار، وإنقاذ البلاد من حالة الانقسام والتشظي والتردي في مختلف المجالات والمستويات، من خلال الدعوة للحوار والشراكة بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة”.

وأكد أن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، لكنه أعلن رفضه للتواجد العسكري الأجنبي في اليمن (في إشارة إلى التحالف بقيادة السعودية) والتدخل في الشؤون الداخلية أو اقتطاع أي جزء من اليمن.

وشدّد على أن “الشعب صاحب السلطة ومصدره”، مشيرًا أنه “لا يجوز فرض أي مشاريع سياسية وسيادية من قبل أي طرف ما لم تكن عبر الوسائل الديمقراطية الشرعية المتعارف عليها”.

وشدد البيان على الحفاظ على مقدرات البلاد وثرواتها المادية والبشرية، والتمسك بحق الشعب في التعويض العادل عن كل آثار ونتائج الحرب، واستعادة الأموال والحقوق المنهوبة.

وذكر أن المجلس يسعى إلى “تحقيق شراكة وطنية حقيقية في السلطة والقرار والثروة، لأجل إقامة دولة حديثة تضمن الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والأمن”.

ووفق البيان، أعلن المجلس انتخاب اللواء أحمد محمد قحطان (عضو مجلس الشورى اليمني، مدير أمن محافظة المهرة السابق)، رئيسا له، وعيّن الشيخ علي سالم الحريزي (أحد أبرز القيادات القبلية بالمهرة المناهضة للتواجد السعودي) مرجعية إشرافية عليا للمجلس.

وأقر المجلس، التمثيل المتساوي لكافة المحافظات الجنوبية، وإعطاء وضع خاص لمحافظة سقطرى، مع تدوير الرئاسة على أساس المحافظات وليس المكونات.

ومن بين المكونات المؤيدة والمشاركة في المجلس “لجنة اعتصام أبناء المهرة السلمي” (حركة تنفذ احتجاجات بالمحافظة مناهضة للتواجد السعودي)، و”تنسيقية أبناء عدن”، و”المجلس الأهلي لأبناء شبوة”، و”التحالف القلبي لأبناء أبين”.

وخلال احتفالية الإعلان، ألقى رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المهرة، عامر سعد كلشات، كلمة الأحزاب السياسية.

وقال: “إننا في فرع المؤتمر الشعبي العام، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب الناصري الوحدوي، وحزب الرشاد، يسعدنا أن نشارككم في هذا اللقاء لإشهار هذا المكون”.

وأضاف: “نبارك ونؤيد هذه الخطوة الجبارة في توحيد الجهود ومعالجة قضايا الوطن من أثار الحروب والقتل والاحتلال والانقسامات التي تنخر الوطن والحفاظ على السيادة”.

وفي تصريح خاص للأناضول، قال المرجعية العليا لمجلس الانقاذ الوطني الجنوبي، الشيخ علي سالم الحريزي، “إن إشهار المجلس في هذا الظرف الحرج يأتي لمعاجلة أوضاع الجنوب ولملمة الجنوبيين والتحاور للوصول إلى قاسم مشتركة”.

وذكر أن المجلس سينفتح على جميع المكونات الجنوبية وكل من له شان وعلاقة بالشأن اليمني، وأعرب عن أمله في أن “يلبي المجلس طموحات شعب الجنوب تجاه قيادة حوار وطني شامل لكل اليمنيين”.

وفي رده على سؤال حول موقف المجلس من السعودية والإمارات، أجاب: “نعتبر السعودية والإمارات دولتان محتلتان للأراضي اليمنية، ونطالب كل القوات الأجنبية بالرحيل من أرضنا وتترك اليمنيين وشأنهم”.

وأفاد أن المجلس منفتح على الحكومة اليمنية و”المجلس الانتقالي وجماعة الحوثي والسعودية وأي جماعة أو دولة لها تواجد وعلاقة بالصراع اليمني، سواء كان عدو أو صديق للوصول إلى تفاهم لإيقاف الحرب والحوار والوصول إلى حل سلمي”.

الأناضول