إسبانيا – تغلب نادي برشلونة على مضيفه إيبار، بثلاثية نظيفة، في مباراة جمعتهما اليوم السبت، لحساب الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الفرنسي أنطوان غريزمان لـ “البارسا”، بحلول الدقيقة 13، ثم أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني، بعد جملة تكتيكية رائعة في الدقيقة 58، وبعد ثماني دقائق عاد ميسي، ولكن هذه المرة كصانع للهدف، عندما هيأ كرة على طبق من ذهب، لزميله لويس سواريز، الذي وضعها بلمسة واحدة في الشباك.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، في انتظار مواجهة غريمه ريال مدريد (18 نقطة) مع مايوركا (7 نقاط)، في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، تجمد رصيد إيبار عند تسع نقاط في المرتبة الـ 14.

المصدر: RT