ليبيا – تمكن فرع الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية الواحات امس الجمعة من ضبط كمية كبيرة من مخدر الكوكائين بلغت حوالي 35 كيلو جراما ويقدر ثمنها بالملايين.

مكتب المعلومات بوزارة الداخلية أعلن بحسب داخلية المؤقتة أنه وبناء على توجيهات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف على ضرورة محاربة آفة المخدرات ونتيجة للجهود المتواصلة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة بإمرة العقيد السملالي خالد خليفة تمكن فرع الإدارة بالواحات من ضبط أحد كبار مروجي المخدرات وبحوزته قرابة 35 كيلو جراما من الكوكائين.

وأكد المكتب تعرض أحد أفراد الإدارة لإصابة بعيار ناري خلال عمليات ضبط الكمية وجالبها بعد وقوع مقاومة من قبل مروجي المخدرات أدت لإصابة أحد أفراد الإدارة.

وأشار المكتب إلى ضبط المعني وكمية المخدرات، لافتاً إلى مواصلة إعداد محضر جمع الاستدلالات لتثبيت الواقعة تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة.

من جهته قال مدير الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة العقيد السملالي خالد خليفة إنه بعد ورود معلومات مصدرية مؤكده لأحد مصادر مدير فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الواحات بوجود تشكيل عصابي بصدد تهريب كمية من سموم المخدرات البيضاء تم فتح محضر تحري بالمعلومات الواردة و تم تشكيل فريق عمل تحت رئاسة مدير الفرع وبدأ العمل على الفور.

وأوضح أنه بعد تأكيد كامل المعلومات وتحديد المتهمين، تمكن الفرع بتاريخ 2019-10-18 من ضبط شخص في عمليه نوعية وفي كمين محكم الضبط وبحوزته حوالي 35 كيلو جراماً من مخدر الكوكائين حيث تم حجز المتهم وإخطار النيابة العامة واتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن الضبطية تعتبر من أكبر ضبطيات قضايا المخدرات عربيا ودوليا، موجهاً الشكر لفرع الإدارة بالواحات ومعربا عن أمله في الشفاء العاجل لعضو الفرع الذي تعرض للإصابة خلال العملية.