كوريا ج – اعتقلت الشرطة في كوريا الجنوبية 19 طالبا، أمس الجمعة، بعد تسلق العديد من الطلاب الجدران، ودخول فناء منزل السفير الأمريكي في سيئول، احتجاجا على وجود القوات الأمريكية في البلاد.

وقال وليام كوليمان المتحدث باسم السفارة الأمريكية في سيئول في بيان اليوم السبت، إن ما يقرب من 20 كوريا دخلوا بشكل غير قانوني المجمع السكني الرسمي للسفير الأمريكي، وحاولوا دخول المنزل نفسه بالقوة.

وأضاف كوليمان: “نشعر بقلق بالغ من الاقتحام غير القانوني للمجمع السكني للسفير، ونحث جمهورية كوريا على حماية كل البعثات ومقار الإقامة الدبلوماسية”.

وتصف هذه المجموعة نفسها بأنها “ائتلاف طلاب الجامعات التقدميين”، ووضعت صورا فى حسابها على “فيسبوك” ظهر فيها العديد من أعضائها يتسلقون جدارا محيطا بمنزل السفير الأمريكي، هاري هاريس، باستخدام سلالم.

وفي مقطع مصور منفصل، بث على ما يبدو من داخل المجمع، اتهم هؤلاء الطلاب الولايات المتحدة بمطالبة بلادهم بزيادة 500 في المئة في تكاليف الاحتفاظ بنحو 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، ورفعوا لافتة كتب عليها “أترك هذه الأرض يا هاريس”.

وهتف الطلاب “كفوا عن التدخل في شؤوننا الداخلية” و”ارحلوا” و”لا نريد القوات الأمريكية”، قبل أن تقوم الشرطة بإخراجهم من مقر سكن السفير.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها طلبت زيادة الإجراءات الأمنية حول السفارة الأمريكية ومنزل السفير.

وأضافت: “لا يمكن تبرير أي ضرر أو هجوم على بعثة دبلوماسية من هذا القبيل تحت أي ظرف، وستتخذ الحكومة كل التدابير الملائمة لحماية البعثات ومنع أي عمل يؤثر عليها”.

المصدر: رويترز