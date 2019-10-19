لبنان – نشر حساب الرئاسة اللبنانية على “تويتر” تغريدة مقتضبة للرئيس، ميشال عون، أكد فيها أنه سيتم التوصل لحل “مطمئن” للأزمة التي تعيشها البلاد.

وتأتي تصريحات عون في الوقت الذي يشهد فيه لبنان تظاهرات شعبية لليوم الثالث على التوالي، حيث يحتج المشاركون فيها على سياسة التقشف الحكومية ويطالبون بتحسين أوضاع المعيشة في البلاد.

في نفس السياق، كشفت مصادر وزارية لبنانية لـ RT، اليوم السبت، أن الحكومة تعد ورقة إصلاح اقتصادي خالية كليا من الضرائب، فيما أكدت وكالة “رويترز” أن الحكومة ستعقد غدا جلسة لبحث سبل الخروج من الأزمة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، منح، ليل الجمعة، “شركاءه” في الحكومة مهلة 72 ساعة، “لتقديم جواب واضح… بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد”.

المصدر: RT