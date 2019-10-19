إيطاليا – كرم فريق يوفنتوس نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، على وصوله إلى هدفه رقم 700 في مسيرته الاحترافية، وذلك قبل انطلاق مباراته أمام ضيفه بولونيا، ضمن الجولة الثامنة من “الكالتشيو”.

وقدم رئيس النادي الإيطالي، أندريا أنيلي، قميص “البيانكونيري” يحمل الرقم 700 لرونالدو أمام أنظار جماهير “اليوفي” التي ملأت مدرجات ملعب “أليانز ستاديوم”، في مدينة تورينو، ومن بينهم عارضة الأزياء الفرنسية جورجينا رودريغيز صديقة “صاروخ ماديرا” ونجله البكر كريستيانو جونيور.

وكان النجم البرتغالي قد أحرز هدفه رقم 700 خلال مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الأوكراني (1-2)، يوم الاثنين الماضي، في العاصمة كييف، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2020”.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف في الموسم الحالي “للكالتشيو”، ووصل بذلك إلى 32 هدفا بقميص يوفنتوس منذ انضمامه إلى صفوفه صيف 2018.

المصدر : RT