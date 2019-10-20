ليبيا – قال طارق الجروشي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان إن اجتماع القاهرة يبعث رسالة واضحة لمؤتمر برلين تشير إلى ضرورة أن تكون مخرجاته متسقة مع مصالح الليبيين وسيادتهم على أراضيهم.

الجروشي أشار في تصريح لـ”العرب” إلى ضرورة أن تأتي أي حلول سياسية مقترحة للتطبيق بعد التخلص من الإرهاب وما عدا ذلك فهو مرفوض ولن يُعتد به على الإطلاق.

وكشفت بعض المصادر لذات الصحيفة عن عزم البرلمان على الإمساك بالدفة السياسية بعد ظهور ملامح تشير إلى أن بعض الأطراف المحلية مدفوعة من قوى خارجية تريد إيجاد أمر واقع يقلص دور مجلس النواب وتجذير الخلافات بين نواب طبرق وطرابلس.