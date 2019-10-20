اليمن – تسلم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، امس مواقع ومعسكرات عدة في محافظة حضرموت شرق البلاد من القوات الإماراتية المتمركزة هناك.

وأفاد مصدر عسكري يمني، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، بأن المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني المتمركزة في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن حضرموت، تسلمت من القوات الإماراتية العديد من النقاط الأمنية والمعسكرات التي كانت تتموضع فيها في مديريتي ثمود ورماة شمال شرقي حضرموت.

وأضاف أنه من بين المواقع التي تسلمتها القوات اليمنية معسكرا القعيان والخالدية​​​.

وتابع قائلا إن القوات الإماراتية توجهت إلى مدينة المكلا الساحلية عاصمة حضرموت، تمهيدا للمغادرة على متن سفينة عسكرية.

وأشار المصدر إلى مباشرة ألوية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى مهام تأمين المواقع التي أخلتها القوات الإماراتية.

وتزامنت عملية الاستلام والتسليم مع وصول نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني، إلى سيئون قادمين من العاصمة المصرية القاهرة.

المصدر: وكالة “سبوتنيك”