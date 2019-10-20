ليبيا -نعت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني الفنان الكبير صلاح الأبيض الذي وافته المنية مساء السبت إثر صراع مع المرض .

وتُوفي الأبيض عن عمر ناهز 58 عاماً في احدى مصحات تونس العاصمة بعد رحلة علاج امتدت من بنغازي الى الصين واخيراً الى تونس حيث انتقل الى رحمة الله .

وفي مايلي نص نعي الحكومة المؤقتة :

تعزيـــــــة و نعـــــــــــي

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم

ودعت الساحة الفنية الليبية أحد رموز الفن الكوميدي الهادف الفنان صالح الأبيض، الذي فاضت روحه الطاهرة لبارئها مساء السبت في العاصمة التونسية بعد معاناة مع المرض.

وبقلوب مؤمنة مطمئنة بقضاء الله وقدره، وعيون ملؤها الأسى والحزن، تنعى الحكومة الليبية المؤقتة، القامة الفنية الراحلة، والتي لطالما رسمت البسمة على شفاه الليبيين رغم الألم الذي اعترى بلادنا، وجمع شتات الوطن على شاشة واحدة.

وفي هذا المصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة ومحبي الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وان يلهمنا وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

الحكومة الليبية المؤقتة