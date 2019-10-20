ليبيا – أفاد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أن إجتماع مجموعة من النواب في مصر جاء بوقت غير مناسب نهائياً بهدف خطف رأي البرلمان وإدعاء لملمة المجلس، مدعياً أن الإجتماع مخالف لكل القوانين الليبية والدولية.

الرعيض قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمبن أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إن إجتماع النواب في دولة أخرى بحضور لجنة مختصة قال بأنها من المخابرات وغيرها يجعل الإجتماع بعيد كل البعد عن الديمقراطية ومصلحة ليبيا وفقاً لتعبيره.

وأضاف مدعياً :”مصر إدعت أنها تمكنت من جمع 90 نائب و كأنها تقول تحصلت على النصاب من مجلس النواب في مصر وبالمقابل عدد الحضور لا يصل للـ 50 نائب وأعتقد أن نجاح مجلس النواب ومصر في لم المجلس بشكل قانوني والوصول للنصاب القانوني أمر غير صحيح”.

وذكر أن النائبة سهام سرقيوة عندما شاركت بالإجتماع الأول المنعقد بالقاهرة وكان موقفها محايد مما أدى لإختطافها عند عودتها لبنغازي ولغاية هذه اللحظة ما زال مصيرها مجهول ، مضيفاً :”هؤلاء النواب لا يستطيعون كتابة أكثر من هذا وربما ما تضمنه البيان تم إعداده من قبل الجهات المصرية لأنهم لا يتمكنون من الحديث عليها في طبرق”.