العراق – أعلنت هيئة النزاهة، ضبط تلاعبا بمعاملات شراء ادوية قريبة النفاذ في مستشفى الديوانية العام.

وذكر بيان للنزاهة ان فريق عمل مكتب تحقيق القادسية التابع للهيئة، تمكن من ضبط معاملة شراء أدوية تخدير قريبة النفاذ لمصلحة المستشفى، مبينا أن تحقيقاتها الأولية قادت إلى كشف التلاعب وتغيير طلب الحاجة من خمسمئة إلى خمسة الاف أمَبَوَلة الذي قامت به لجنة المشتريات.

وأوضح البيان إن اللجنة قامت بشراء كميات كبيرة من الأدوية بخلاف الحاجة الفعلية، ومناقلة ألف أمَبولة لمستشفى النسائية والأطفال مناقلة وهمية ، لغرض الصرف في السجلات وهميا، لافتا إلى تمكن فريق عمل المكتب من ضبط الكمية في صالة عمليات مستشفى النسائية والأطفال، إضافة إلى ضبط الفين ومئة وخمسين أمبولة منتهية الصلاحية في مستشفى الديوانية.

وتابع البيان ، ان التحقيقات الأولية توصلت إلى أنه تم صرف معاملة الشراء على وجه السرعة من رصيد الموازنة التشغيلية لدائرة صحة الديوانية، قبل ورود التخصيص المالي من دائرة العيادات الشعبية؛ كونها الجهة المعنية بتخصيص مبالغ شراء الأدوية.

وكالات