العراق : محاكمة “الدواعش” وفق القوانين العراقية مقابل استلامهم من “قوات سوريا الديمقراطية”

العراق : محاكمة “الدواعش” وفق القوانين العراقية مقابل استلامهم من “قوات سوريا الديمقراطية”

العراق – كشف باحث أمني مقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية امس عن السبب الرئيس الذي يدفع العراق لرفض استقبال عناصر “داعش” الموجودين لدى “قوات سوريا الديمقراطية”.

وقال الباحث الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “السبب الأساسي هو شرط العراق محاكمة هؤلاء وفق القوانين العراقية وبالمحاكم العراقية، وليس ضمن محاكمات أوروبية أو قوانين أوروبية”.

وأكد أن “العراق يرفض الاستلام دون تحقق هذا الشرط”.

وأضاف أن “لدى قوات سوريا الديمقراطية أربعة سجون كبيرة، فيها ما يُقارب 8 آلاف قيادي من (داعش) ومن جنسيات عدة”.

وأشار إلى أن بغداد تسلمت من “قسد” خلال الأشهر الماضية 1550 عنصرا، وما زالت تفاوض حول البقية.

المصدر: وكالات