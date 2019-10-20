ليبيا – نقل النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري دعوة من رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح إلى رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال لزيارة ليبيا.

النويري وفي تصريح أوردته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس السبت، قال :”إنني أتقدم لكم بدعوة من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لزيارة ليبيا ومقر مجلس النواب الليبي لتعزيز أواصر الروابط ما بين الجانبين“.

ومن جانبه، عقب وكيل أول مجلس النواب المصري محمود الشريف، قائلا: “نرحب بالدعوة الكريمة، ومستمرون فى دعم الأخوة فى ليبيا”، مؤكداً أن مصر أبوابها مفتوحة للأخوة الليبيين وأن الفرحة الكبرى ستكون بعودة الوئام إلى أرض ليبيا.