الكويت – أفادت بيانات رسمية، الأحد، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني 2019، بنسبة 1.3 بالمئة، قياسا على الربع الأول من ذات العام.

وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، تراجع الناتج المحلي إلى 9.715 مليارات دينار (32.1 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

وكان إجمالي الناتج المحلي بالكويت بلغ 9.839 مليارات دينار (32.5 مليار دولار) في الربع الأول من 2019.

وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني، من 9.673 مليارات دينار (31.9 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2018.

وبلغت مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، نحو 53.7 بالمئة خلال الفترة، بينما سجل مساهمة بـ 45.8 بالمئة بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الجارية، نما الاقتصاد الكويتي بنسبة 5.2 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي إلى 10.65 مليارات دينار (35.2 مليار دولار)، من 10.127 مليارات دينار (33.4 مليار دولار) بالربع الأول.

والكويت، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل، وينفذ إجراءات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن إيرادات الخام.

الأناضول