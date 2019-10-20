وينتظر العالم هذا الحدث العالمي في الـ20 من أكتوبر من العام المقبل 2020، حيث سيشهد مشاركة أكثر من 200 دولة.

وقال مراسل “سكاي نيوز عربية” إنه جرى إطلاق العد التنازلي، مساء الأحد، في الحديقة المقابلة لبرج خليفة في دبي، مشيرا إلى أن عددا من الحفلات تمت برمجتها بالموازاة مع العد التنازلي.

وأضاف أنه سيتم خلال حفل العد التنازلي تعريف الزوار بالمعرض وأهدافه وفعالياته.

وكانت دبي فازت في شهر نوفمبر من عام 2013 بتنظيم نسخة استثنائية من هذا المعرض الدولي العريق الذي يستقطب ملايين الزوار خلال دورته التي تعقد كل خمس سنوات.

وتعد استضافة هذا الحدث العالمي بمثابة احتفاء عالمي برؤية الإمارات 2021 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2010 بهدف أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم.

وارتبطت على الدوام مسيرة العمل الدؤوب لاستضافة الدولة لهذا الحدث العالمي بمحاور الأجندة الوطنية، التي ركزت عليها رؤية الإمارات 2021 مثل تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية وكذلك ترسيخ اقتصاد متنوع ومستدام.

ويقام إكسبو 2020 دبي تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل” على مدار ستة أشهر من 20 أكتوبر 2020 إلى العاشر من أبريل 2021، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زيارة، 70 في المئة منها من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه هي أكبر نسبة زيارات دولية في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 168 عاما.

وسيكون إكسبو 2020 دبي الحدث الأروع في العالم على مدى 173 يوما، وستحتضن ساحة الوصل الكثير من الاحتفالات الحية التي سيتجاوز عددها 60 حفلا يوميا حيث تعد ساحة الوصل القلب النابض في موقع إكسبو 2020، وستربط المناطق الثلاث الرئيسية للمعرض وستكون نقطة الالتقاء الرئيسية للزوار خلال الحدث الدولي.

وسيكون إكسبو 2020 احتفالا عالميا يناسب الجميع وسيبهر زواره بأكثر من 60 فعالية كل يوم على مدى أيامه وستمثل أجنحة إكسبو الثلاثة “الفرص” و”التنقل” و”الاستدامة” مصدر إلهام للزوار بغرض خلق مساحة للتأمل والحياة بشكل مختلف وتوفير مناخ من التفاؤل، الذي يمكن أن يحدث أثرا دائما في العالم من خلال تضافر الجهود.

ويقام إكسبو 2020 دبي على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومتر مربع في منطقة “دبي الجنوب” المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.

ويعد معرض “إكسبو الدولي” أحد أكبر الفعاليات العالمية غير التجارية من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية.