إسبانيا – يحتفل نادي برشلونة، اليوم الأحد، بذكرى مميزة في تاريخ وحاضر النادي الكتالوني.

وكتب برشلونة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في 20 أكتوبر / تشرين أول 1979 تم افتتاح مقر إقامة اللاعبين، والذي أصبح بعد ذلك رمزًا لهوية النادي”.

وأضاف الحساب الرسمي للبارسا: “عمر لا ماسيا الآن هو 40 عامًا”.

وشهدت “لا ماسيا” على خروج أبرز المواهب التي تألقت في سماء الكرة الإسبانية، على رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي والثنائي الإسباني أندريس إنييستا وتشافي هيرناندير.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بعد فوزه أمس السبت، على إيبار بثلاثية نظيفة، في الوقت الذي خسر غريمه ريال مدريد من ريال مايوركا بهدف نظيف.

المصدر: كووورة