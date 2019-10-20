روسيا – توجت السويسرية بيليندا بنسيتش، اليوم الأحد، بلقب كأس الكرملين للتنس، بفوزها في المباراة النهائية على صاحبة الأرض والجمهور، الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا 3-6، 6-1، و6-1.

وتمكنت السويسرية من قلب تأخرها بمجموعة، إلى فوز بفضل انتزاعها 12 شوطا من الأشواط الـ14 الأخيرة.

وقالت بنسيتش عقب المباراة: “شعوري لا يصدق حاليا. ما زلت غير قادرة على التصديق… خضت المباراة من دون ضغوط. كنت سعيدة أمس ببلوغ بطولة شينزين”، في إشارة إلى انتزاعها أمس السبت، البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى بطولة الماسترز الختامية للموسم المخصصة لأفضل ثماني لاعبات هذا العام، والتي تستضيفها مدينة شينزين الصينية، خلال الفترة ما بين الـ27 من أكتوبر الجاري، والثالث من نوفمبر المقبل.

ورفعت بنسيتش، المصنفة عاشرة عالميا، في موسكو الكأس الثانية لها هذا العام بعد دورة دبي، وأحرزت اللقب الرابع في مسيرتها الاحترافية.

في المقابل، فشلت بافليوتشينكوفا، المصنفة 40 عالميا، في التتويج بالدورة المقامة في بلادها للمرة الثانية في مسيرتها بعد عام 2014.

المصدر: وكالات