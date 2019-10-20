روسيا – سقط فريق تسيسكا موسكو في فخ التعادل أمام مضيفه أوفا (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

أنهى فريق العاصمة موسكو الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد سجله لاعبه، إلزات أخميتوف، في الدقيقة 27. وأنقذ اللاعب فياتشيسلاف كروتوف أصحاب الأرض من الهزيمة، قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وجاء هذا التعادل بعد خسارة تسيسكا موسكو في الجولة الماضية في عقر داره أمام روستوف (1-3)، واكتفى بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 26 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

بينما رفع أوفا رصيده إلى 16 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT