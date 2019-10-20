تونس – أكد رئيس مجلس شورى “حركة النهضة” في تونس، عبد الكريم الهاروني، اليوم أن رئيس الحركة راشد الغنوشي، هو المرشح الطبيعي وحسب القانون الداخلي للحركة لمنصب رئيس الحكومة.

وقال عبد الكريم الهاروني في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن هذه المسألة مرتبطة بموقف الغنوشي ورغبته في الترشح، أو أنه سيقترح اسم شخصية أخرى لهذا المنصب.

ولفت إلى أن الاتفاق على رئيس الحكومة هو من مشمولات مجلس الشورى، مضيفا أن المشاورات الفعلية ستنطلق بعد انتهاء أشغال المجلس الذي ينعقد على مدى يومين.

كما بين رئيس مجلس الشورى أنهم سيدرسون ملامح برنامج الحركة الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة، كونها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والمكلفة دستوريا بتشكيل الحكومة.

وأفاد بأن “لجنة صلب الحركة التي يرأسها الغنوشي، ستتولى إدارة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة”.

وشدد في تصريحاته على أنهم في الحركة سيحرصون على النجاح في تشكيل حكومة في مستوى آمال الناخبين، تكون قادرة على رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وفق تعبيره.

جدير بالذكر أن أشغال مجلس شورى “حركة النهضة”، انطلقت صباح يوم السبت 19 أكتوبر، لتحديد سياسة الحركة في التفاوض مع الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية.

تجدر الإشارة إلى أن حزب “حركة النهضة” تحصل على 52 مقعدا، فيما فاز حزب “قلب تونس” الذي يترأسه نبيل القروي، بـ 38 مقعدا، وتحصل “التيار الديمقراطي” على 22 مقعدا، تلاه “ائتلاف الكرامة” بـ 21 مقعدا، ثم “الحزب الدستوري الحر” بـ 17 مقعدا.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية